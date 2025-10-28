Weir Group Aktie
WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807
|Weir Group-Investition
|
28.10.2025 10:03:43
FTSE 100-Titel Weir Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Weir Group-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das Weir Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Weir Group-Papier an diesem Tag bei 14,58 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Weir Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,859 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2025 202,62 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 29,54 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +102,62 Prozent.
Weir Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,63 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Weir Group PLC
|33,42
|0,12%
