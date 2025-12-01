FTSE 100-Titel WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in WPP 2012 von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in WPP 2012 gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die WPP 2012-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die WPP 2012-Aktie bei 8,74 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 GBP in die WPP 2012-Aktie investierten, hätten nun 114,443 Anteile im Besitz. Die gehaltenen WPP 2012-Papiere wären am 28.11.2025 347,68 GBP wert, da der Schlussstand 3,04 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 65,23 Prozent verringert.

Der Börsenwert von WPP 2012 belief sich zuletzt auf 3,28 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at