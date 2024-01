FTSE 100-Wert Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airtel Africa von vor 3 Jahren eingefahren

Am 17.01.2021 wurden Airtel Africa-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 0,79 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Airtel Africa-Aktie investierten, hätten nun 1 270,648 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 635,32 GBP, da sich der Wert eines Airtel Africa-Anteils am 16.01.2024 auf 1,29 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63,53 Prozent vermehrt.

Der Airtel Africa-Wert an der Börse wurde auf 4,90 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at