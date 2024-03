FTSE 100-Wert Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airtel Africa von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Airtel Africa-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Airtel Africa-Papier letztlich bei 0,79 GBP. Bei einem Airtel Africa-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 126,103 Airtel Africa-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 119,86 GBP, da sich der Wert eines Airtel Africa-Anteils am 12.03.2024 auf 0,95 GBP belief. Die Steigerung von 100 GBP zu 119,86 GBP entspricht einer Performance von +19,86 Prozent.

Airtel Africa wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,52 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at