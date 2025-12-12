Antofagasta Aktie
WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144
|Hochrechnung
|
12.12.2025 10:03:58
FTSE 100-Wert Antofagasta-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Antofagasta von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Antofagasta-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 4,29 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 233,155 Antofagasta-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Antofagasta-Papiers auf 29,63 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 908,37 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 590,84 Prozent.
Jüngst verzeichnete Antofagasta eine Marktkapitalisierung von 28,78 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
