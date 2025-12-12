Antofagasta Aktie

Antofagasta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144

Hochrechnung 12.12.2025 10:03:58

FTSE 100-Wert Antofagasta-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Antofagasta von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Antofagasta eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Antofagasta-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 4,29 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 233,155 Antofagasta-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Antofagasta-Papiers auf 29,63 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 908,37 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 590,84 Prozent.

Jüngst verzeichnete Antofagasta eine Marktkapitalisierung von 28,78 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

