FTSE 100-Wert Antofagasta-Aktie: So viel weniger Dividende erhalten Antofagasta-Aktionäre

Im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Antofagasta am 08.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 0,29 GBP je Aktie vereinbart. So schrumpfte die Antofagasta-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 40,82 Prozent. 493,38 Mio. GBP werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Damit wurde die Antofagasta-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 51,88 Prozent geschmälert.

Antofagasta-Aktien-Dividendenrendite

Zum London-Schluss ging die Antofagasta-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 21,98 GBP aus dem Handel. Heute wird der Antofagasta-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Antofagasta-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anleger überwiesen. Die Antofagasta-Aktie verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 1,71 Prozent. Somit ermäßigte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 3,14 Prozent.

Antofagasta-Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich

Innerhalb von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Antofagasta via London 50,34 Prozent an Wert gewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 62,04 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Antofagasta

Für das Jahr 2024 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,39 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,43 Prozent nachlassen.

Wichtigste Eckdaten von Antofagasta

Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens Antofagasta beträgt aktuell 21,662 Mrd. GBP. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Antofagasta beläuft sich aktuell auf 24,64. Der Umsatz von Antofagasta betrug in 2023 5,088 Mrd. GBP. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 0,68 GBP.

Redaktion finanzen.at