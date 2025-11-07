FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Antofagasta von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Antofagasta-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Antofagasta-Aktie statt. Der Schlusskurs der Antofagasta-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 10,65 GBP. Bei einem Antofagasta-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 938,967 Antofagasta-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 27,46 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 784,04 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 157,84 Prozent zugenommen.

Antofagasta wurde am Markt mit 26,20 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at