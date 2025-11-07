Antofagasta Aktie
WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144
|Lukrative Antofagasta-Investition?
|
07.11.2025 10:04:27
FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Antofagasta von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Antofagasta-Aktie statt. Der Schlusskurs der Antofagasta-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 10,65 GBP. Bei einem Antofagasta-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 938,967 Antofagasta-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 27,46 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 784,04 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 157,84 Prozent zugenommen.
Antofagasta wurde am Markt mit 26,20 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Antofagasta plcmehr Nachrichten
|
07.11.25
|FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Antofagasta von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in London halten sich zurück: So performt der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|Handel in London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.11.25
|Börse London: FTSE 100 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
04.11.25
|FTSE 100-Handel aktuell: Das macht der FTSE 100 mittags (finanzen.at)
|
04.11.25
|Verluste in London: FTSE 100 beginnt Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Antofagasta plcmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Antofagasta plc
|30,89
|0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.