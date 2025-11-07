Antofagasta Aktie

Antofagasta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144

Lukrative Antofagasta-Investition? 07.11.2025 10:04:27

FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Antofagasta von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Antofagasta-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Antofagasta-Aktie statt. Der Schlusskurs der Antofagasta-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 10,65 GBP. Bei einem Antofagasta-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 938,967 Antofagasta-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 27,46 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 784,04 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 157,84 Prozent zugenommen.

Antofagasta wurde am Markt mit 26,20 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Antofagasta plc 30,89 0,46% Antofagasta plc

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

