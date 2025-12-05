FTSE 100-Wert Ashtead-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ashtead-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Ashtead-Aktien gewesen.

Am 05.12.2022 wurde das Ashtead-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Ashtead-Aktie an diesem Tag bei 50,36 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 198,570 Ashtead-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 04.12.2025 9 541,30 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 48,05 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 4,59 Prozent.

Am Markt war Ashtead jüngst 19,59 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at