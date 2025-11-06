BT Group Aktie

BT Group

WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577

Langfristige Performance 06.11.2025 10:03:50

FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in BT Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen BT Group-Investment gewesen.

Das BT Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,14 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das BT Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 876,424 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen BT Group-Aktien wären am 05.11.2025 1 577,13 GBP wert, da der Schlussstand 1,80 GBP betrug. Das entspricht einem Anstieg um 57,71 Prozent.

Alle BT Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

