BT Group Aktie
WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577
|Langfristige Performance
|
06.11.2025 10:03:50
FTSE 100-Wert BT Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in BT Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Das BT Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,14 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das BT Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 876,424 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen BT Group-Aktien wären am 05.11.2025 1 577,13 GBP wert, da der Schlussstand 1,80 GBP betrug. Das entspricht einem Anstieg um 57,71 Prozent.
Alle BT Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,51 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
