Burberry Aktie
WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007
|
04.12.2025 09:39:06
Inside the Burberry bounceback
An American CEO and a fresh cast of faces have set the British luxury brand on a new course. Is it blue skies ahead?Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Burberry plcmehr Nachrichten
|
04.12.25
|Gewinne in London: FTSE 100 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 liegt im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Inside the Burberry bounceback (Financial Times)
|
02.12.25
|Freundlicher Handel in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
01.12.25
|Börse London in Rot: FTSE 100 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
01.12.25
|Verluste in London: FTSE 100 mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
28.11.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)