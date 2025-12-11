Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
|Rentabler Centrica-Einstieg?
|
11.12.2025 10:03:31
FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Centrica von vor 10 Jahren bedeutet
Die Centrica-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Centrica-Aktie an diesem Tag bei 2,11 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Centrica-Aktie investierten, hätten nun 4 741,584 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 10.12.2025 auf 1,68 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 942,15 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 20,58 Prozent.
Der Börsenwert von Centrica belief sich zuletzt auf 7,66 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Centrica plcmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Centrica plc
|1,87
|-0,37%
