Centrica Aktie

Centrica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler Centrica-Einstieg? 11.12.2025 10:03:31

FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Centrica von vor 10 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Centrica-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Centrica-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Centrica-Aktie an diesem Tag bei 2,11 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Centrica-Aktie investierten, hätten nun 4 741,584 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 10.12.2025 auf 1,68 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 942,15 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 20,58 Prozent.

Der Börsenwert von Centrica belief sich zuletzt auf 7,66 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Centrica plcmehr Nachrichten

Analysen zu Centrica plcmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Centrica plc 1,87 -0,37% Centrica plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen