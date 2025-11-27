Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
|Centrica-Investment
|
27.11.2025 10:03:20
FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centrica-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 27.11.2022 wurde das Centrica-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Centrica-Anteile letztlich bei 0,94 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 106,451 Centrica-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1,66 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 176,71 GBP wert. Mit einer Performance von +76,71 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Centrica zuletzt 7,54 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Centrica plcmehr Nachrichten
|
27.11.25
|FTSE 100-Handel aktuell: Letztendlich Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
|
27.11.25
|Schwacher Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
27.11.25
|FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centrica-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.11.25
|FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centrica-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
18.11.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
13.11.25
|FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Centrica von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
06.11.25
|FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Centrica-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.10.25
|Handel in London: FTSE 100 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)