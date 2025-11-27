FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centrica-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Centrica-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 27.11.2022 wurde das Centrica-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Centrica-Anteile letztlich bei 0,94 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 106,451 Centrica-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1,66 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 176,71 GBP wert. Mit einer Performance von +76,71 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Centrica zuletzt 7,54 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at