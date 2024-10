FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DCC von vor 3 Jahren bedeutet

Die DCC-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 60,02 GBP. Wer vor 3 Jahren 1 000 GBP in die DCC-Aktie investiert hat, hat nun 16,661 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 839,72 GBP, da sich der Wert einer DCC-Aktie am 08.10.2024 auf 50,40 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 16,03 Prozent verringert.

Insgesamt war DCC zuletzt 5,10 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at