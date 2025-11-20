Diploma Aktie
FTSE 100-Wert Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Diploma-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 23,06 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Diploma-Aktie investierten, hätten nun 4,337 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2025 auf 52,10 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 225,93 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 125,93 Prozent erhöht.
Diploma wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,10 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
