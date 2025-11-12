Experian Aktie

WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48

Experian-Investition 12.11.2025 10:03:49

FTSE 100-Titel Experian-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Experian von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Experian-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Experian-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 31,58 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Experian-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 316,632 Experian-Anteilen. Die gehaltenen Experian-Aktien wären am 11.11.2025 11 015,63 GBP wert, da der Schlussstand 34,79 GBP betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 10,16 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Experian bezifferte sich zuletzt auf 31,59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Experian PLCmehr Nachrichten