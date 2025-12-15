FTSE 100-Wert Flutter Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flutter Entertainment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Flutter Entertainment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Flutter Entertainment-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Flutter Entertainment-Anteile bei 145,20 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Flutter Entertainment-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 68,871 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 12.12.2025 15 360,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 223,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53,61 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Flutter Entertainment bezifferte sich zuletzt auf 39,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at