Frasers Group Aktie
WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22
|Langfristige Investition
|
19.11.2025 10:05:09
FTSE 100-Wert Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Frasers Group von vor 5 Jahren eingebracht
Am 19.11.2020 wurden Frasers Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4,75 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 105,941 Frasers Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 373,05 GBP, da sich der Wert eines Frasers Group-Papiers am 18.11.2025 auf 6,83 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 43,73 Prozent gleich.
Frasers Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,97 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
