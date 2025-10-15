Hikma Pharmaceuticals PLCShs Aktie
WKN: A0HG69 / ISIN: GB00B0LCW083
|Hikma Pharmaceuticals-Investition im Blick
|
15.10.2025 10:04:02
FTSE 100-Wert Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hikma Pharmaceuticals von vor 3 Jahren eingebracht
Am 15.10.2022 wurde die Hikma Pharmaceuticals-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 12,63 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 792,079 Hikma Pharmaceuticals-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 233,66 GBP, da sich der Wert eines Hikma Pharmaceuticals-Anteils am 14.10.2025 auf 17,97 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 42,34 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Hikma Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 3,97 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hikma Pharmaceuticals PLCShsmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Wert Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hikma Pharmaceuticals von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.10.25
|FTSE 100-Papier Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hikma Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
01.10.25
|Gewinne in London: Anleger lassen FTSE 100 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
01.10.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
01.10.25
|Börse London in Grün: FTSE 100 mit Kursplus (finanzen.at)
|
01.10.25
|FTSE 100-Wert Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hikma Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.10.25