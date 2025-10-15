FTSE 100-Wert Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hikma Pharmaceuticals von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Hikma Pharmaceuticals eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 15.10.2022 wurde die Hikma Pharmaceuticals-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 12,63 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 792,079 Hikma Pharmaceuticals-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 233,66 GBP, da sich der Wert eines Hikma Pharmaceuticals-Anteils am 14.10.2025 auf 17,97 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 42,34 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Hikma Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 3,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at