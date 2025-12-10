Hikma Pharmaceuticals PLCShs Aktie

WKN: A0HG69 / ISIN: GB00B0LCW083

Lukrativer Hikma Pharmaceuticals-Einstieg? 10.12.2025 10:04:06

FTSE 100-Wert Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hikma Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Hikma Pharmaceuticals-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Hikma Pharmaceuticals-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Hikma Pharmaceuticals-Anteile bei 14,81 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 67,522 Hikma Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.12.2025 auf 15,50 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 046,59 GBP wert. Damit wäre die Investition um 4,66 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Hikma Pharmaceuticals betrug jüngst 3,45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

