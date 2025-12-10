Hikma Pharmaceuticals PLCShs Aktie
WKN: A0HG69 / ISIN: GB00B0LCW083
|Lukrativer Hikma Pharmaceuticals-Einstieg?
|
10.12.2025 10:04:06
FTSE 100-Wert Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hikma Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Hikma Pharmaceuticals-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Hikma Pharmaceuticals-Anteile bei 14,81 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 67,522 Hikma Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.12.2025 auf 15,50 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 046,59 GBP wert. Damit wäre die Investition um 4,66 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von Hikma Pharmaceuticals betrug jüngst 3,45 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hikma Pharmaceuticals PLCShsmehr Nachrichten
|
10.12.25
|FTSE 100-Wert Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hikma Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.12.25
|FTSE 100-Wert Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hikma Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
26.11.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 letztendlich fester (finanzen.at)
|
26.11.25
|Börse London in Grün: FTSE 100 freundlich (finanzen.at)
|
26.11.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 bewegt sich am Mittwochmittag im Plus (finanzen.at)
|
26.11.25
|FTSE 100-Papier Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hikma Pharmaceuticals von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
19.11.25
|FTSE 100-Papier Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hikma Pharmaceuticals von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
14.11.25
|Schwacher Wochentag in London: So performt der FTSE 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)