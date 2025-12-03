FTSE 100-Wert Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hikma Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Hikma Pharmaceuticals-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurde das Hikma Pharmaceuticals-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 19,62 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Hikma Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,097 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.12.2025 auf 15,78 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 80,43 GBP wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 19,57 Prozent.

Hikma Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,47 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at