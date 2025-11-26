FTSE 100-Papier Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hikma Pharmaceuticals von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Hikma Pharmaceuticals gewesen.

Hikma Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 21,51 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 464,900 Hikma Pharmaceuticals-Papiere. Die gehaltenen Hikma Pharmaceuticals-Anteile wären am 25.11.2025 7 438,40 GBP wert, da der Schlussstand 16,00 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 25,62 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Hikma Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 3,54 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at