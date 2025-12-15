FTSE 100-Wert InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterContinental Hotels Group von vor 10 Jahren eingebracht

InterContinental Hotels Group Aktie
InterContinental Hotels Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 28,21 GBP. Bei einem InterContinental Hotels Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,545 InterContinental Hotels Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.12.2025 auf 102,35 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 362,80 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 262,80 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von InterContinental Hotels Group belief sich zuletzt auf 15,39 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
