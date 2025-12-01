FTSE 100-Wert InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in InterContinental Hotels Group von vor 3 Jahren abgeworfen

InterContinental Hotels Group Aktie
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der InterContinental Hotels Group-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 48,20 GBP. Wer vor 3 Jahren 1 000 GBP in die InterContinental Hotels Group-Aktie investiert hat, hat nun 20,747 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.11.2025 auf 100,15 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 077,80 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 107,78 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von InterContinental Hotels Group belief sich zuletzt auf 15,12 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
