FTSE 100-Wert InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in InterContinental Hotels Group von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen InterContinental Hotels Group-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem InterContinental Hotels Group-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die InterContinental Hotels Group-Aktie bei 52,66 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die InterContinental Hotels Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 189,897 Anteile im Depot. Die gehaltenen InterContinental Hotels Group-Aktien wären am 10.05.2024 14 982,91 GBP wert, da der Schlussstand 78,90 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 49,83 Prozent angezogen.

Am Markt war InterContinental Hotels Group jüngst 12,81 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at