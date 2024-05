FTSE 100-Wert InterContinental Hotels Group-Aktie: Über diese Dividende können sich InterContinental Hotels Group-Anleger freuen

Es wurde die Auszahlung einer Dividende in dieser Höhe beschlossen.

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier InterContinental Hotels Group am 03.05.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,23 GBP auszuschütten. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 7,89 Prozent. Somit schüttet InterContinental Hotels Group insgesamt 197,10 Mio. GBP an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 4,20 Prozent gestiegen.

Ausschüttungsrendite im Blick

Zum London-Schluss notierte das InterContinental Hotels Group-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 77,26 GBP. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von InterContinental Hotels Group, demnach wird das InterContinental Hotels Group-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf den InterContinental Hotels Group-Anteilsschein auswirken. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Der InterContinental Hotels Group-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 1,73 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,40 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. InterContinental Hotels Group-Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der InterContinental Hotels Group-Aktienkurs via London 40,68 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Plus von 43,83 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel InterContinental Hotels Group

Für 2024 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1,72 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1,77 Prozent zulegen.

Grunddaten der InterContinental Hotels Group-Aktie

InterContinental Hotels Group ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 12,548 Mrd. GBP. InterContinental Hotels Group verfügt über ein KGV von aktuell 19,86. 2023 setzte InterContinental Hotels Group 3,720 Mrd. GBP um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 3,57 GBP.

