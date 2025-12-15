FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte eine J Sainsbury-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in J Sainsbury-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde die J Sainsbury-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die J Sainsbury-Anteile bei 2,27 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in J Sainsbury-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 440,985 J Sainsbury-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der J Sainsbury-Aktie auf 3,22 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 419,09 GBP wert. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 419,09 GBP entspricht einer Performance von +41,91 Prozent.

J Sainsbury markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at