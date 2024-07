FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Verlust hätte ein J Sainsbury-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in J Sainsbury-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 08.07.2014 wurde die J Sainsbury-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3,09 GBP wert. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3 236,246 J Sainsbury-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 453,07 GBP, da sich der Wert einer J Sainsbury-Aktie am 05.07.2024 auf 2,61 GBP belief. Mit einer Performance von -15,47 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war J Sainsbury zuletzt 6,11 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at