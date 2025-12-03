XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Ocado Group Aktie

Ocado Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Ocado Group-Anlage? 03.12.2025 10:04:23

FTSE 100-Wert Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ocado Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Ocado Group-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 03.12.2015 wurde das Ocado Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 3,77 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 651,816 Ocado Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,73 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 4 581,01 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -54,19 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Ocado Group eine Börsenbewertung in Höhe von 1,47 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ocado Group PLCmehr Nachrichten