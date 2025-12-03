FTSE 100-Wert Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ocado Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Ocado Group-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 03.12.2015 wurde das Ocado Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 3,77 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 651,816 Ocado Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,73 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 4 581,01 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -54,19 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Ocado Group eine Börsenbewertung in Höhe von 1,47 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at