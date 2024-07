FTSE 100-Wert Reckitt Benckiser-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Reckitt Benckiser-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Reckitt Benckiser-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem Reckitt Benckiser-Papier statt. Der Schlusskurs der Reckitt Benckiser-Aktie betrug an diesem Tag 57,76 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,313 Reckitt Benckiser-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Reckitt Benckiser-Papiers auf 43,59 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 754,67 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 24,53 Prozent.

Insgesamt war Reckitt Benckiser zuletzt 29,84 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at