FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rentokil Initial von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Rentokil Initial eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Rentokil Initial-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Rentokil Initial-Anteile an diesem Tag bei 5,00 GBP. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die Rentokil Initial-Aktie investiert hat, hat nun 19,992 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,96 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 79,23 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -20,77 Prozent.

Der Marktwert von Rentokil Initial betrug jüngst 10,03 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at