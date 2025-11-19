FTSE 100-Wert Rightmove-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rightmove-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Rightmove-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Rightmove-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Rightmove-Papier bei 3,89 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Rightmove-Papier investiert hätte, hätte er nun 25,727 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 142,27 GBP, da sich der Wert eines Rightmove-Papiers am 18.11.2025 auf 5,53 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 42,27 Prozent.

Rightmove erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,21 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at