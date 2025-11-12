Rightmove Aktie
WKN DE: A2NB0W / ISIN: GB00BGDT3G23
|Langfristige Anlage
|
12.11.2025 10:03:49
FTSE 100-Titel Rightmove-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rightmove von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Rightmove-Aktie statt. Der Schlusskurs der Rightmove-Aktie betrug an diesem Tag 6,55 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 525,788 Rightmove-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 779,38 GBP, da sich der Wert einer Rightmove-Aktie am 11.11.2025 auf 5,75 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 12,21 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete Rightmove eine Marktkapitalisierung von 4,32 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
