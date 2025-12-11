Severn Trent Aktie
WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72
|Profitabler Severn Trent-Einstieg?
|
11.12.2025 10:03:31
FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Severn Trent-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Severn Trent-Aktie statt. Zum Handelsende standen Severn Trent-Anteile an diesem Tag bei 23,44 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 426,621 Severn Trent-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 10.12.2025 11 565,70 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 27,11 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15,66 Prozent angewachsen.
Severn Trent markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,28 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Severn Trent plc
|31,00
|-1,90%
