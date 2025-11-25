FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Smith Nephew-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Smith Nephew-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Smith Nephew-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Smith Nephew-Aktie bei 11,04 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Smith Nephew-Papier investiert hätte, befänden sich nun 9,062 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Smith Nephew-Aktien wären am 24.11.2025 113,82 GBP wert, da der Schlussstand 12,56 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 13,82 Prozent zugenommen.

Alle Smith Nephew-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,62 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

