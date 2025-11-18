Smith & Nephew Aktie
WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206
|Langfristige Performance
|
18.11.2025 10:03:39
FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Smith Nephew-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Smith Nephew-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,81 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Smith Nephew-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 019,784 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 696,31 GBP, da sich der Wert eines Smith Nephew-Anteils am 17.11.2025 auf 12,45 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 26,96 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Smith Nephew bezifferte sich zuletzt auf 10,59 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Smith & Nephew plcmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Smith Nephew-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
11.11.25
|FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Smith Nephew-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
11.11.25
|Handel in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
07.11.25
|Verluste in London: FTSE 100 fällt letztendlich (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in London halten sich zurück: So performt der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|Handel in London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Smith & Nephew plcmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Smith & Nephew plc
|13,75
|-1,36%