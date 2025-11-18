FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Smith Nephew-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Smith Nephew-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Smith Nephew-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,81 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Smith Nephew-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 019,784 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 696,31 GBP, da sich der Wert eines Smith Nephew-Anteils am 17.11.2025 auf 12,45 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 26,96 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Smith Nephew bezifferte sich zuletzt auf 10,59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at