Smith Nephew-Anlage unter der Lupe 02.12.2025 10:03:57

FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Smith Nephew von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Smith Nephew gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Smith Nephew-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Smith Nephew-Papier bei 14,99 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Smith Nephew-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 66,706 Smith Nephew-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.12.2025 829,83 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 12,44 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 17,02 Prozent.

Der Marktwert von Smith Nephew betrug jüngst 10,64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

