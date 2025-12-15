WPP 2012 Aktie

WPP 2012

WKN DE: A1J2BZ / ISIN: JE00B8KF9B49

Frühe Investition 15.12.2025 10:04:02

FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WPP 2012 von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen WPP 2012-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurde die WPP 2012-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 15,13 GBP. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die WPP 2012-Aktie investiert hat, hat nun 6,609 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen WPP 2012-Aktien wären am 12.12.2025 21,84 GBP wert, da der Schlussstand 3,31 GBP betrug. Damit wäre die Investition 78,16 Prozent weniger wert.

WPP 2012 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,56 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

WPP 2012 PLC 3,72 0,54% WPP 2012 PLC

