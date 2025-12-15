WPP 2012 Aktie
WKN DE: A1J2BZ / ISIN: JE00B8KF9B49
|Frühe Investition
|
15.12.2025 10:04:02
FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WPP 2012 von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurde die WPP 2012-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 15,13 GBP. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die WPP 2012-Aktie investiert hat, hat nun 6,609 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen WPP 2012-Aktien wären am 12.12.2025 21,84 GBP wert, da der Schlussstand 3,31 GBP betrug. Damit wäre die Investition 78,16 Prozent weniger wert.
WPP 2012 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,56 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WPP 2012 PLCmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WPP 2012 von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
11.12.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
10.12.25
|Aufschläge in London: Zum Handelsstart Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
09.12.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
09.12.25
|LSE-Handel: FTSE 100 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09.12.25
|Handel in London: FTSE 100 legt am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
09.12.25
|Börse London in Rot: FTSE 100 fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
08.12.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
Analysen zu WPP 2012 PLCmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|WPP 2012 PLC
|3,72
|0,54%