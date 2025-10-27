WPP 2012 Aktie
WKN DE: A1J2BZ / ISIN: JE00B8KF9B49
|Rentables WPP 2012-Investment?
|
27.10.2025 10:04:55
FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte eine WPP 2012-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 27.10.2024 wurde das WPP 2012-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 8,23 GBP wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 GBP in die WPP 2012-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 215,658 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.10.2025 gerechnet (3,61 GBP), wäre die Investition nun 4 389,74 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 56,10 Prozent verringert.
WPP 2012 markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,89 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WPP 2012 PLCmehr Nachrichten
|
09:29
|Börse London: FTSE 100 steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
28.10.25
|Börse London: FTSE 100 letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.10.25
|LSE-Handel: FTSE 100 liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
28.10.25
|Gewinne in London: Am Dienstagmittag Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
28.10.25
|Aufschläge in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Start steigen (finanzen.at)
|
27.10.25
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.10.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
27.10.25
|LSE-Handel Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu WPP 2012 PLCmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|WPP 2012 PLC
|4,10
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX etwas fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.