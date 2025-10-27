WPP 2012 Aktie

WKN DE: A1J2BZ / ISIN: JE00B8KF9B49

Rentables WPP 2012-Investment? 27.10.2025 10:04:55

FTSE 100-Wert WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte eine WPP 2012-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in WPP 2012-Aktien gewesen.

Am 27.10.2024 wurde das WPP 2012-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 8,23 GBP wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 GBP in die WPP 2012-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 215,658 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.10.2025 gerechnet (3,61 GBP), wäre die Investition nun 4 389,74 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 56,10 Prozent verringert.

WPP 2012 markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,89 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

