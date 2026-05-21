Workday Aktie
WKN DE: A1J39P / ISIN: US98138H1014
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21.05.2026 23:32:12
Full Transcript: Workday Q1 2027 Earnings Call
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