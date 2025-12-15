Curatis Aktie
WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979
|
15.12.2025 18:06:00
Furlough not perfect but prevented mass unemployment, Sunak says
The former PM, who was chancellor during the crisis, says there was no "playbook" of how to respond to the pandemic.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Curatis AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Pluszeichen in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
12.12.25
|SIX-Handel: SPI zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09.12.25
|Verluste in Zürich: SPI zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
08.12.25
|Zuversicht in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
08.12.25
|Zuversicht in Zürich: SPI verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
08.12.25
|Börse Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
03.12.25
|Verluste in Zürich: Das macht der SPI am Mittag (finanzen.at)