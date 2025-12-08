Zuversicht in Zürich: SPI verbucht Zuschläge

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Montag springt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,33 Prozent auf 17 836,49 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,264 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,075 Prozent fester bei 17 790,53 Punkten, nach 17 777,13 Punkten am Vortag.

Bei 17 767,14 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 17 850,16 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der SPI einen Wert von 16 974,56 Punkten auf. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, bei 17 059,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, einen Stand von 15 693,91 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 14,94 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 17 850,16 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 361,69 Zähler.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell COSMO Pharmaceuticals (+ 9,08 Prozent auf 99,70 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,24 Prozent auf 0,06 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 7,74 Prozent auf 0,17 CHF), ASMALLWORLD (+ 7,69 Prozent auf 0,70 CHF) und Idorsia (+ 4,69 Prozent auf 3,91 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil SHL Telemedicine (-12,50 Prozent auf 1,05 CHF), Curatis (-6,37 Prozent auf 11,75 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-5,56 Prozent auf 1,36 CHF), DocMorris (-5,22 Prozent auf 5,08 CHF) und Leonteq (-4,12 Prozent auf 13,02 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 886 997 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 273,402 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,00 erwartet. Die OC Oerlikon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,86 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

