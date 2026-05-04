GameStop Aktie
WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099
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04.05.2026 17:12:39
GameStop makes $55.5bn takeover offer for eBay
GameStop's boss Ryan Cohen says he sees potential to make eBay a much bigger rival to Amazon.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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