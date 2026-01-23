Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
|
23.01.2026 16:00:00
Garmin Forerunner 570 im Test: Der neue Testsieger
Die Garmin Forerunner 570 ist die günstigere, leicht abgespeckte Alternative zur Forerunner 970 – eine Top-Wahl für Läufer. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
