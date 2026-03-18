Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
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18.03.2026 21:45:03
Garmin Smartwatch Users Can Now Make Calls and Send Texts Through WhatsApp
If you own a Garmin smartwatch, you'll now be able to keep up with your WhatsApp messages even while out on a run.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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