Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
26.02.2026 15:03:00
Gemini für Android wird agentisch: KI bestellt Essen oder einen Fahrdienst
Gemini wird in Android 17 mächtiger: Googles nächste Iteration des mobilen Betriebssystems soll mehr agentische Fähigkeiten erhalten. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
