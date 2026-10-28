NortonLifeLock Aktie
WKN DE: A2PUXE / ISIN: US6687711084
|
28.10.2026 21:18:31
Gen Digital Inc. Profit Rises In Q2
(RTTNews) - Gen Digital Inc. (GEN) revealed earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $287 million, or $0.48 per share. This compares with $134 million, or $0.21 per share, last year.
Excluding items, Gen Digital Inc. reported adjusted earnings of $444 million or $0.74 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 12.2% to $1.369 billion from $1.220 billion last year.
Gen Digital Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $287 Mln. vs. $134 Mln. last year. -EPS: $0.48 vs. $0.21 last year. -Revenue: $1.369 Bln vs. $1.220 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.73 To $ 0.75 Next quarter revenue guidance: $ 1.365 B To $ 1.390 B Full year EPS guidance: $ 2.93 To $ 2.98 Full year revenue guidance: $ 5.465 B To $ 5.515 B
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NortonLifeLock
|
29.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
29.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 schwächer (finanzen.at)
|
29.10.26
|Donnerstagshandel in New York: So performt der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
29.10.26
|S&P 500-Papier NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NortonLifeLock von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.10.26
|Börse New York: S&P 500 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
27.10.26
|Ausblick: NortonLifeLock präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.26
|S&P 500-Titel NortonLifeLock-Aktie: So viel Verlust hätte eine NortonLifeLock-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
15.10.26
|S&P 500-Papier NortonLifeLock-Aktie: So viel Verlust hätte eine NortonLifeLock-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu NortonLifeLock
Aktien in diesem Artikel
|NortonLifeLock
|24,41
|-2,89%