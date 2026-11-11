Generac Holdings Aktie
WKN DE: A0YGR4 / ISIN: US3687361044
|
11.11.2026 22:45:02
Generac: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Generac (NYSE:GNRC) announced record quarterly net sales of $1.29 billion, powered by growth in its data center backup generator business. Rapid expansion in commercial power infrastructure gives the company a multiyear revenue runway as technology operators expand artificial intelligence computing capacity.
Three things management said stand out.
Hyperscale cloud providers are locking in backup power supply years in advance to protect massive infrastructure investments. Generac secured a multiyear supply deal with Amazon, expanding its overall data center order pipeline.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Generac Holdings Inc
|
10.11.26
|Verluste in New York: S&P 500 startet im Minus (finanzen.at)
|
06.11.26
|S&P 500-Wert Generac-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Generac-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
30.10.26
|S&P 500-Wert Generac-Aktie: So viel Verlust hätte ein Generac-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
27.10.26
|Ausblick: Generac gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
23.10.26
|S&P 500-Titel Generac-Aktie: So viel hätte eine Investition in Generac von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
16.10.26
|S&P 500-Papier Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Generac von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
09.10.26
|S&P 500-Wert Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Generac-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Generac Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Generac Holdings Inc
|174,45
|0,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.