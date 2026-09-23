General Mills, Inc. Q1 Income Falls

(RTTNews) - General Mills, Inc. (GIS) released a profit for first quarter that Drops, from last year

The company's earnings totaled $397.0 million, or $0.74 per share. This compares with $1.204 billion, or $2.22 per share, last year.

Excluding items, General Mills, Inc. reported adjusted earnings of $0.75 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 2.8% to $4.390 billion from $4.518 billion last year.

General Mills, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $397.0 Mln. vs. $1.204 Bln. last year. -EPS: $0.74 vs. $2.22 last year. -Revenue: $4.390 Bln vs. $4.518 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.00 To $ 3.20