General Mills Aktie
WKN: 853862 / ISIN: US3703341046
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23.09.2026 13:13:09
General Mills, Inc. Q1 Income Falls
(RTTNews) - General Mills, Inc. (GIS) released a profit for first quarter that Drops, from last year
The company's earnings totaled $397.0 million, or $0.74 per share. This compares with $1.204 billion, or $2.22 per share, last year.
Excluding items, General Mills, Inc. reported adjusted earnings of $0.75 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 2.8% to $4.390 billion from $4.518 billion last year.
General Mills, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $397.0 Mln. vs. $1.204 Bln. last year. -EPS: $0.74 vs. $2.22 last year. -Revenue: $4.390 Bln vs. $4.518 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.00 To $ 3.20
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