Gentex Aktie
WKN: 868891 / ISIN: US3719011096
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28.10.2026 05:51:05
Gentex: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 23, 2026, Gentex (NASDAQ:GNTX) announced that it expects full-year 2026 revenue of $2.5 billion while maintaining its 2027 revenue target of $2.8 billion to $2.9 billion. Auto production remains weak globally, but higher vehicle technology content and expansion into new electronics markets give the business clear paths to expand sales. Supply chain inflation presents short-term profit friction, yet internal manufacturing advantages help protect long-term margins. Three things management said stand out.
Management secured its first printed circuit board assembly (PCBA) contract, valued at $180 million annually starting in 2029. This award leverages the company's automated manufacturing facilities to expand into nonautomotive and custom electronics assembly.
Despite regional vehicle production dropping, vehicle content growth accelerates through the adoption of advanced features such as full display mirrors (FDM) and driver monitoring systems (DMS). These higher-value electronics enable revenue growth even when car assembly volumes decline.
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