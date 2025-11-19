Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
19.11.2025 11:39:00
Gericht stärkt EU den Rücken: Amazon scheitert mit Klage gegen DSA-Einstufung
Amazon scheitert mit seiner Klage gegen die DSA-Einstufung. Die EU darf Tech-Konzerne mit über 45 Mio. Nutzern besonderen Pflichten unterwerfen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Amazon
|
19.11.25
|Chef von Amazons Prime Video in Deutschland hört auf (dpa-AFX)
|
19.11.25
|ROUNDUP: EU stuft Amazon zu Recht als 'sehr große Plattform' ein (dpa-AFX)
|
19.11.25
|EU-Gericht verwirft Klage gegen Amazon-Store-Plattformeinstufung (Dow Jones)
|
19.11.25
|Will electronic tagging for cattle save the Amazon rainforest? (Financial Times)
|
18.11.25
|Börse New York in Rot: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18.11.25
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
18.11.25
|Amazon- und Microsoft-Titel schwächer: EU-Untersuchung gegen Cloud-Dienste von Amazon und Microsoft (dpa-AFX)
|
18.11.25
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|198,26
|3,33%
